Avatar: O Caminho da Água

Sinopse:

Uma década após os eventos do primeiro filme, Avatar 2: O Caminho da Água começa a contar a história da família Sully: Jake, Neytiri e seus filhos. A trama apresenta os perigos que os esperam, os esforços que fazem para se manterem seguros, as batalhas que enfrentam para sobreviver e as tragédias que suportam.

Fotos:

Horário (*):

Sexta (16), Domingo (18), Segunda (19), Terça (20) e Quarta (21) – 16h00, 17h00, 20h00 e 21h00 – Dublado

Sábado (17) – 16h00, 17h00 e 20h00 – Dublado / 21h00 – Legendado

Ficha Técnica:

Título Original: Avatar: The Way of Water

Ano produção: 2022

Direção: James Cameron

Roteiro: James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman, Shane Salerno

Estreia: 16 de Dezembro de 2022

Duração: 192 minutos

Classificação: 14 – Não recomendado para menores de 14 anos

Gênero: Ação, Aventura, Ficção Científica

País de Origem: Estados Unidos da América

Elenco:

Sam Worthington, Stephen Lang, Joel David Moore, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Jemaine Clement, Brendan Cowell, Britain Dalton, Kate Winslet, Jamie Flatters, Cliff Curtis, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, CCH Pounder, Edie Falco, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans Jr., Giovanni Ribisi, Dileep Rao, Matt Gerald, Keston John, Kevin Dorman, Alicia Vela-Bailey, Victor Lopez, Maria Walker, Phil Brown

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração