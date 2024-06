Bad Boys: Até O Fim

Sinopse:

Os Bad Boys preferidos do mundo todo estão de volta com a mistura icônica de ação eletrizante e comédia escrachada mas, dessa vez, com uma virada: os melhores de Miami são agora os mais procurados.

Quinta (13), Sexta (14), Sábado (15), Domingo (16), Segunda (17), Terça (18) e Quarta (19) – 18h45 e 21h15 – Dublado

Título Original: Bad Boys: Ride or Die

Ano produção: 2024

Direção: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Roteiro: Chris Bremner, George Gallo, Will Beall

Estreia: 13 de Junho de 2024

Duração: 92 minutos

Classificação: 16 – Não recomendado para menores de 16 anos

Gênero: Ação, Policial

País de Origem: Estados Unidos da América

Martin Lawrence,

Will Smith,

Vanessa Hudgens,

Alexander Ludwig,

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

