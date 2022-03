Sinopse:

Nos dois anos em que protegeu as ruas como Batman (Robert Pattinson), provocando medo no coração dos criminosos, Bruce Wayne mergulhou nas sombras de Gotham City. Com apenas alguns aliados confiáveis – Alfred Pennyworth (Andy Serkis), o comissário James Gordon (Jeffrey Wright) – em toda a rede de corrupção de personalidades de destaque e funcionários da cidade, o vigilante solitário tornou-se a única esperança de vingança entre seus concidadãos. Quando um assassino mira a elite de Gotham com uma série de maquinações sádicas, um rastro de pistas enigmáticas leva Batman, o Maior Detetive do Mundo, a investigar o submundo da cidade, onde encontra personagens como Selina Kyle, a Mulher-Gato (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot, também conhecido como Pinguim (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton, também conhecido como Charada (Paul Dano). À medida que surgem evidências e as ações do criminoso apontam para uma direção mais clara, Batman precisa forjar novas relações, desmascarar o culpado e trazer justiça a Gothan City, há tanto tempo atormentada pelo abuso de poder e pela corrupção.

Título Original: The Batman

Ano produção: 2022

Dirigido por: Matt Reeves

Roteiro: Matt Reeves, Peter Craig

Estreia: 1 de Março de 2022

Duração: 175 minutos

Classificação: 14 – Não recomendado para menores de 14 anos

Gênero: Ação, Drama, Policial, Super-herói, Thriller

País de Origem: Estados Unidos da América

Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Colin Farrell, Jayme Lawson, Andy Serkis, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Rupert Penry-Jones, Alex Ferns, Max Carver, Charlie Carver, Amanda Blake, Douglas Bunn, Bernardo Santos, Kosha Engler

