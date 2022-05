Sinopse

Em “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, da Marvel Studios, o Multiverso foi aberto e expande seus limites para mais longe do que nunca. Embarque em uma viagem para o desconhecido com o Doutor Estranho que, com a ajuda de aliados místicos antigos e novos, atravessa as perigosas realidades alternativas e alucinantes do Multiverso para enfrentar um novo adversário misterioso.

Horário (*):

16h00, 18h45 e 21h30 – Dublado

Ficha Técnica:

Título Original: Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Ano produção: 2022

Dirigido por: Sam Raimi

Roteiro: Michael Waldron, Steve Ditko, Stan Lee

Estreia: 4 de Maio de 2022

Duração: 126 minutos

Classificação: 14 – Não recomendado para menores de 14 anos

Gênero: Ação, Aventura, Super-herói

País de Origem: Estados Unidos da América

Elenco:

Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams, Michael Stuhlbarg, Sheila Atim, Adam Hugill, Julian Hilliard, Jett Klyne, Bruce Campbell, Patrick Stewart

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração