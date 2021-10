Sinopse:

Duna conta a história de Paul Atreides, jovem talentoso e brilhante que nasceu com um destino grandioso, para além até da sua própria compreensão, e precisa viajar ao planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de sua família e de seu povo. Enquanto forças malévolas levam à acirrada disputa pelo controle exclusivo do fornecimento do recurso mais precioso existente no planeta – capaz de liberar o maior potencial da humanidade, apenas aqueles que conseguem vencer seu medo vão sobreviver.

Fotos:

Horário (*):

20h30

Dublado em Português

Ficha Técnica:

Título Original: Dune

Ano produção: 2021

Dirigido por: Denis Villeneuve

Roteiro: Denis Villeneuve, Eric Roth, Frank Herbert, Jon Spaihts

Estreia: 21 de Outubro de 2021

Duração: 155 minutos

Classificação: 12 – Não recomendado para menores de 12 anos

Gênero: Aventura, Drama, Ficção Científica

País de Origem: Canadá, Estados Unidos da América

Elenco:

Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Stephen McKinley Henderson, Josh Brolin, Javier Bardem

Trailer:

