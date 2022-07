Sinopse:

Elvis de Baz Luhrmann explora a vida e a música de Elvis Presley, visto através do prisma de sua complicada relação com seu enigmático empresário, o coronel Tom Parker. A história investiga a complexa dinâmica entre Presley e Parker ao longo de 20 anos, desde a ascensão de Presley à fama até seu estrelato sem precedentes, tendo como pano de fundo a paisagem cultural em evolução e a perda da inocência na América. No centro dessa jornada está uma das pessoas mais importantes e influentes na vida de Elvis, Priscilla Presley.

Fotos:

Horário (*):

Dublado

20h45

Ficha Técnica:

Título Original: Elvis

Ano produção: 2022

Dirigido por: Baz Luhrmann

Roteiro: Craig Pearce, Baz Luhrmann

Estreia: 13 de Julho de 2022

Duração: 160 minutos

Classificação: 14 – Não recomendado para menores de 14 anos

Gênero: Biografia, Drama, Musical

País de Origem: Estados Unidos da América

Elenco:

Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Richard Roxburgh, Kelvin Harrison Jr., David Wenham, Kodi Smit-McPhee, Luke Bracey, Dacre Montgomery, Leon Ford, Natasha Bassett, Xavier Samuel, Charles Grounds, Josh McConville, Kate Mulvany, Nicholas Bell, Andrea Moor, Mark Leonard Winter, Alex Knight, Angie Milliken

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração