Sinopse:

Fale Comigo acompanha um grupo de amigos que descobre como invocar espíritos usando uma mão embalsamada. Obcecados pela adrenalina, um deles vai longe demais e liberta terríveis forças sobrenaturais.

Fotos:

Horário (*):

Quinta (24), Sexta (25), Segunda (28), Terça (29) e Quarta (30) – 16h40 e 21h30 – Dublado

Sábado (26) e Domingo (27) – 21h45 – Dublado

Ficha Técnica:

Título Original: Talk to Me

Ano produção: 2022

Direção: Danny Philippou, Michael Philippou

Roteiro: Danny Philippou

Estreia: 17 de Agosto de 2023

Duração: 94 minutos

Classificação: 16 – Não recomendado para menores de 16 anos

Gênero: Terror, Suspense

País de Origem: Austrália, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte

Elenco:

Ari McCarthy, Hamish Phillips, Sunny Johnson, Sophie Wilde, Marcus Johnson, James Oliver, Joe Bird, Jett Gazley, Alexandra Jensen, Miranda Otto, Alexandria Steffensen, Zoe Terakes, Chris Alosio, Otis Dhanji, Cass Cumerford

Trailer:

