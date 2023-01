Gato de Botas 2: O Último Pedido

Sinopse:

O ousado fora da lei Gato de Botas descobre que sua paixão pelo perigo e desrespeito pela segurança terão consequências. Gato queimou oito de suas nove vidas, embora tenha perdido a conta ao longo do caminho. Recuperar essas vidas enviará o Gato de Botas em sua maior missão até agora. Ele embarca em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos e restaurar suas vidas perdidas. Mas com apenas uma vida restante, Gato terá que se humilhar e pedir ajuda à sua ex-parceira e inimiga: a cativante Kitty Soft Paws.

Fotos:

Horário (*):

14h15, 16h30 e 18h45 – Dublado

Ficha Técnica:

Título Original: Puss in Boots 2: The Last Wish

Ano produção: 2022

Direção: Joel Crawford

Roteiro: Tom Wheeler, Paul Fisher, Tommy Swerdlow

Estreia: 5 de Janeiro de 2023

Duração: 101 minutos

Classificação: L – Livre para todos os públicos

Gênero: Animação, Aventura, Família

País de Origem: Estados Unidos da América

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração