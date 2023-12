Sinopse:

Ambientado no Japão do pós-guerra, Godzilla Minus One mostra um Godzilla com uma força monstruosa. O Japão, que já havia sido devastado pela guerra, enfrenta uma nova ameaça com Godzilla, deixando o país ainda mais destruído.

Fotos:

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

Horário (*):

Quinta (21), Sexta (22), Sábado (23), Segunda (25), Terça (26) e Quarta (27) – 21h30 – Dublado

Ficha Técnica:

Título Original: Godzilla Minus One

Ano produção: 2023

Direção: Takashi Yamazaki

Roteiro: Takashi Yamazaki

Estreia: 14 de Dezembro de 2023

Duração: 125 minutos

Classificação: 12 – Não recomendado para menores de 12 anos

Gênero: Ficção, Ação

País de Origem: Japão

Elenco:

Ryûnosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yûki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Andô, Kuranosuke Sasaki, Michael Arias, Yûya Endô, Kisuke Iida, Ozuno Nakamura, Sentaro Kusakabe, Kenji Mizuhashi, Shota Taniguchi, Kentarô Furuyama, Jun Saito

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração