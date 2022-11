Harry Potter e a Câmara Secreta 20º Aniversário

Sinopse:

De férias na casa de seus tios Dursley, Harry Potter (Daniel Radcliffe) recebe a inesperada visita de Dobby, um elfo doméstico, que veio avisá-lo para não retornar à Escola de Magia de Hogwarts, pois lá correrá um grande perigo. Harry não lhe dá ouvidos e decide retornar aos estudos, enfrentando um 2º ano recheado de novidades. Uma delas é a contratação do novo Professor de Defesa Contra as Artes das Trevas, Gilderoy Lockhart (Kenneth Branagh), que é considerado um grande galã e não perde uma oportunidade de fazer marketing pessoal. Porém, o aviso de Dobby se confirma e logo toda Hogwarts está envolvida em um mistério que resulta no aparecimento de alunos petrificados.

Sábado (26) – 17h15 e 20h30 – Dublado

Título Original: Harry Potter and the Chamber of Secrets

Ano produção: 2002

Direção: Chris Columbus

Roteiro: J. K. Rowling, Steve Kloves

Estreia: 22 de Novembro de 2002

Duração: 102 minutos

Classificação: 10 – Não recomendado para menores de 10 anos

Gênero: Aventura, Família, Fantasia, Mistério

País de Origem: Estados Unidos da América, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte

Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Kenneth Branagh, Richard Harris, Robbie Coltrane, Maggie Smith, Warwick Davis, Gemma Jones, Miriam Margolyes, Alan Rickman, David Bradley, Sally Mortemore, Robert Hardy, Tom Felton, Jason Isaacs, Christian Coulson, Richard Griffiths, Fiona Shaw, Harry Melling, Julie Walters, Mark Williams, Oliver Phelps, James Phelps, Bonnie Wright, Hugh Mitchell, James Waylett, Josh Herdman, Sean Biggerstaff, Matthew Lewis, Luke Youngblood, Alfred Enoch, John Cleese, Shirley Henderson, Heather Bleasdale, Violet Columbus, Martin Bayfield, Jim Norton, Peter O’Farrell, Les Bubb

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração