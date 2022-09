Homem-aranha: Sem Volta Para Casa – Versão Estendida

Sinopse:

Em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Peter Parker (Tom Holland) precisará lidar com as consequências da sua identidade como o herói mais querido do mundo após ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário, com uma gravação feita por Mysterio (Jake Gyllenhaal) no filme anterior. Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, além de ter sua reputação arruinada por acharem que foi ele quem matou Mysterio e pondo em risco seus entes mais queridos, Parker pede ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam sua verdadeira identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa quando vilões de outras versões de Homem-Aranha de outro universos acabam indo para seu mundo. Agora, Peter não só terá que deter vilões de suas outras versões e fazer com que eles voltem para seu universo original, mas também aprender que, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades como herói.

Horário (*):

178h30 e 20h45

Ficha Técnica:

Título Original: Spider-Man: No Way Home (Re-Release)

Ano produção: 2021

Direção: Jon Watts

Roteiro: Chris McKenna, Erik Sommers

Estreia: 7 de Setembro de 2022

Duração: 157 minutos

Classificação: 12 – Não recomendado para menores de 12 anos

Gênero: Ação, Aventura, Super-herói

País de Origem: Estados Unidos da América

Elenco:

Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Alfred Molina, Benedict Wong, Tony Revolori, Marisa Tomei, J.K. Simmons, Angourie Rice, Martin Starr, J.B. Smoove, Jorge Lendeborg Jr., Hannibal Buress, Thomas Haden Church, Rhys Ifans, Andrew Garfield, Tobey Maguire

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração