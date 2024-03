Imaginário: Brinquedo Diabólico

Sinopse:

Na história, Jessica (DeWand Wise) se muda de volta para sua casa de infância com sua família. Lá, sua enteada mais nova Alice (Pyper Braun) desenvolve um estranho apego a um urso de pelúcia chamado Chauncey, que ela encontra no porão. Alice começa a brincar com Chauncey e os jogos se tornam cada vez mais sinistros. À medida que o comportamento de Alice se torna cada vez mais preocupante, Jessica percebe que Chauncey é muito mais do que apenas um ursinho de pelúcia.

Fotos:

Horário (*):

Quinta (14), Sexta (15), Sábado (16), Domingo (17), Segunda (18), Terça (19) e Quarta (20) – 17h20 e 21h45 – Dublado

Ficha Técnica:

Título Original: Imaginary

Ano produção: 2024

Direção: Jeff Wadlow

Roteiro: Jeff Wadlow, Greg Erb, Bryce McGuire, Jason Oremland

Estreia: 14 de Março de 2024

Duração: 104 minutos

Classificação: 12 – Não recomendado para menores de 12 anos

Gênero: Terror

País de Origem: Estados Unidos da América

Elenco:

DeWanda Wise,

Tom Payne,

Betty Buckley,

Veronica Falcón,

Trailer:

