Jogos Mortais X

Sinopse:

Com direção de Kevin Greutert, o filme explora o jogo de uma forma mais pessoal para Jigsaw. Ambientado entre os eventos do primeiro e segundo longa, John Kramer – doente e desesperado – viaja para o México em busca de um procedimento experimental e uma cura milagrosa para seu câncer – apenas para descobrir que toda a operação é na verdade um golpe para fraudar os mais vulneráveis. Armado com um novo propósito, o infame serial killer retorna ao seu trabalho e vira o jogo com seu jeito visceral característico e usa de armadilhas tortuosas, dementes e engenhosas.

Fotos:

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

Horário (*):

Quinta (28), Sexta (29), Segunda (2), Terça (3) e Quarta (4) – 20h45 – Dublado

Sábado (30) e Domingo (1) – 21h15 – Dublado

Ficha Técnica:

Título Original: Saw X

Ano produção: 2023

Direção: Kevin Greutert

Roteiro: Josh Stolberg, Peter Goldfinger

Estreia: 28 de Setembro de 2023

Duração: 118 minutos

Classificação: 18 – Não recomendado para menores de 18 anos

Gênero: Terror, Drama

País de Origem: Estados Unidos da América

Elenco:

Tobin Bell, Shawnee Smith, Synnøve Macody Lund, Michael Beach, Steven Brand, Renata Vaca, Paulette Hernandez

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração