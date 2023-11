Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

Sinopse:

Anos antes de se tornar o presidente tirano de Panem, Coriolanus Snow era um jovem charmoso que vê sua chance de mudar a vida ao ser escolhido como um mentor na décima edição dos Jogos Vorazes, mas seus planos entram em risco quando descobre que terá que cuidar de uma tributa do empobrecido Distrito 12, sem muitas chances de vitória.

Fotos:

Horário (*):

Quinta (16), Sexta (17), Sábado (18), Domingo (19), Segunda (20), Terça (21) e Quarta (22) – 15h00, 18h15 e 20h30 – Dublado

Ficha Técnica:

Título Original: The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

Ano produção: 2023

Direção: Francis Lawrence

Roteiro: Suzanne Collins, Michael Arndt, Michael Lesslie, Lauren Schuker Blum

Estreia: 15 de Novembro de 2023

Duração: 165 minutos

Classificação: 14 – Não recomendado para menores de 14 anos

Gênero: Ação, Drama, Ficção Científica

País de Origem: Estados Unidos da América

Elenco:

Tom Blyth, Rachel Zegler, Peter Dinklage, Jason Schwartzman, Hunter Schafer, Josh Andrés Rivera, Viola Davis, Fionnula Flanagan, Ashley Liao, Zoe Renee, Max Raphael, Lilly Cooper, Nick Benson, Mackenzie Lansing, Sofia Sanchez, Hiroki Berrecloth, Dimitri Abold, Luna Steeples, Knox Gibson, Irene Boehm, Laurel Marsden, Jerome Lance, Aamer Husain, Ayomide Adegun, Kaitlyn Akinpelumi, Cooper Dillon, Isobel Jesper Jones, Burn Gorman, Carl Spencer, Michael Greco, Clemens Schick

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração