Sinopse:

O Musical é um filme inspirado na produção norte-americana Meninas Malvadas, de 2004, dirigido por Mark Waters (Minhas Adoráveis Ex-Namoradas, Ele é Demais) e estrelado por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried e Lacey Chabert. Seguindo a história original, o musical acompanha Cady Heron (Angourie Rice), uma jovem que se muda da África para os Estados Unidos e precisa começar uma nova vida, enfrentando dificuldades para se adaptar à mudança de rotina – principalmente no novo colégio. Entre os vários estudantes do North Shore, Cady conhece o grupo das garotas mais populares do local, comandado por Regina George (Renée Rapp), a abelha-rainha da escola. Inicialmente, Cady sente que as coisas podem funcionar e que ela consegue se encaixar entre as novas amigas, mas a situação começa a fugir do controle – principalmente depois que ela se apaixona pelo menino errado.

Fotos:

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

Horário (*):

Quinta (18) e Sexta (19) – 16h10 – Dublado

Sábado (20), Domingo (21), Segunda (22), Terça (23) e Quarta (24) – 16h10 e 19h00 – Dublado

Ficha Técnica:

Título Original: Mean Girls Musical

Ano produção: 2024

Direção: Samantha Jayne, Arturo Perez Jr.

Roteiro: Tina Fey

Estreia: 11 de Janeiro de 2024

Duração: 112 minutos

Classificação: 12 – Não recomendado para menores de 12 anos

Gênero: Comédia, Musical

País de Origem: Estados Unidos da América

Elenco:

Angourie Rice, Lindsay Lohan, Reneé Rapp, Avantika Vandanapu, Bebe Wood, Auli’i Cravalho, Jaquel Spivey, Christopher Briney, Tina Fey, Tim Meadows, Jenna Fischer, Busy Philipps, Ashley Park, Jon Hamm, Mahi Alam, Connor Ratliff, Brian Altemus, Ari Notartomaso, Allison Winn, Camille Umoff, Gabriella Cila, Jake Schwencke Jake, Jordan Gallimore, Ben Heineman

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração