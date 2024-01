Mergulho Noturno

Sinopse:

Baseada em um curta lançado em 2014, a trama gira em torno de Ray Waller, ex-jogador da liga principal de beisebol que foi forçado a se aposentar precocemente em função de uma doença degenerativa. Ele se muda para uma nova casa com sua preocupada esposa Eve, a filha adolescente Izzy e o filho Elliot. Ray, que no fundo ainda espera voltar à liga profissional, convence Eve de que a cintilante piscina do quintal da nova casa pode ser uma diversão para as crianças e uma ótima alternativa para as sessões de fisioterapia dele. Mas um segredo sombrio do passado da casa vai desencadear uma força malévola que levará a família ao terror mais profundo.

Fotos:

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

Horário (*):

Quinta (18), Sexta (19), Sábado (20), Domingo (21), Segunda (22), Terça (23) e Quarta (24) – 21h30 – Dublado

Ficha Técnica:

Título Original: Night Swim

Ano produção: 2024

Direção: Bryce McGuire

Roteiro: Bryce McGuire, Rod Blackhurst

Estreia: 18 de Janeiro de 2024

Duração: 116 minutos

Classificação: 16 – Não recomendado para menores de 16 anos

Gênero: Terror, Suspense

País de Origem: Estados Unidos da América

Elenco:

Wyatt Russell, Kerry Condon, Amélie Hoeferle, Gavin Warren, Nancy Lenehan, Jodi Long, Elijah Roberts, Eddie Martinez, Ayazhan Dalabayeva, Ben Sinclair, Rahnuma Panthaky, Ellie Araiza, Evan Shafran, Eleanor T. Threatt, Aivan Uttapa, Dave Reaves, Joziah Lagonoy

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração