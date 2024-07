Meu Malvado Favorito 4

Sinopse:

O vilão mais amado do planeta retorna e, agora, Gru, Lucy, Margo, Edith e Agnes dão as boas-vindas a um novo membro da família: Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. Enquanto se adapta com o pequeno, Gru enfrenta um novo inimigo, Maxime Le Mal, forçando sua namorada Valentina e a família a fugir do perigo.

Fotos:

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

Horário (*):

Quinta (18), Sexta (19), Sábado (20), Domingo (21), Segunda (22), Terça (23) e Quarta (24) – 13h40, 16h00 e 18h20 – Dublado

Ficha Técnica:

Título Original: Despicable Me 4

Ano produção: 2024

Direção: Chris Renaud, Patrick Delage

Roteiro: Mike White, Ken Daurio

Estreia: 04 de Julho de 2024

Duração: 90 minutos

Classificação: L – Livre para todos os públicos

Gênero: Animação, Aventura, Comédia

País de Origem: Estados Unidos da América

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração