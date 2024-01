Sinopse:

As irmãs Mirian e Mirelly nasceram no interior de Goiás, mas moram em cidades diferentes. Quando a mãe delas desaparece, as duas deixam de lado as diferenças e se unem para procurá-la, numa viagem que pode mudar suas vidas.

Fotos:

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

Horário (*):

Quinta (18), Sexta (19), Sábado (20), Domingo (21), Segunda (22), Terça (23) e Quarta (24) – 18h30 – Nacional

Ficha Técnica:

Título Original: Minha Irmã e Eu

Ano produção: 2023

Direção: Susana Garcia

Roteiro: Susana Garcia, Ingrid Guimarães, Célio Porto, Veronica Debom, Leandro Muniz, Fil Braz

Estreia: 28 de Dezembro de 2023

Duração: 112 minutos

Classificação: 14 – Não recomendado para menores de 14 anos

Gênero: Comédia

País de Origem: Brasil

Elenco:

Ingrid Guimarães, Tatá Werneck, Arlete Salles, Márcio Vito, George Sauma, Jaffar Bambirra, Nina Baiocchi, Matheus Bonieri

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração