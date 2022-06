Minions 2: A Origem de Gru

Sinopse:

Ambientada nos anos 1970, a nova trama mostra o começo de tudo, com Gru ainda criança e antes de se tornar um supervilão. Ao tentar, sem sucesso, fazer parte do clã de vilões mais famosos do mundo, o “Sexteto Perverso”, Gru e seus fiéis minions se envolvem em uma missão arriscada ao roubarem uma pedra valiosa.

Fotos:

Horário (*):

Dublado

13h00, 15h00, 17h15 e 19h30

Ficha Técnica:

Título Original: Minions – The Rise of Gru

Ano produção: 2022

Dirigido por: Kyle Balda Pierre Coffin

Roteiro: Cinco Paul, Brian Lynch

Estreia: 30 de Junho de 2022

Duração: 90 minutos

Classificação: L – Livre para todos os públicos

Gênero: Animação, Aventura, Comédia

País de Origem: Estados Unidos da América, França, Japão

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração