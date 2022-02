Moonfall – Ameaça Lunar

Sinopse:

Dirigido por Roland Emmerich (“2012”, “Independence Day”), “Moonfall” mostra uma força misteriosa que tira a Lua de sua órbita e a coloca em rota de colisão com a Terra. Poucas semanas antes do impacto e com a humanidade à beira da aniquilação, a ex-astronauta da NASA Jo Fowler (Halle Berry) está convencida de que tem a resposta para salvar o planeta, mas apenas um colega do passado, o astronauta Brian Harper (Patrick Wilson), e o teorista K.C. Houseman (John Bradley), acreditam nela. Os improváveis heróis correm contra o tempo para montar uma missão ao espaço, mas lá descobrem que a Lua não é o que parece.

Fotos:

Horário (*):



18h15 e 21h00 – Dublado

Ficha Técnica:

Título Original: Moonfall

Ano produção: 2022

Dirigido por: Roland Emmerich

Roteiro: Harald Kloser, Roland Emmerich, Spencer Cohen

Estreia: 3 de Fevereiro de 2022

Duração: 120 minutos

Classificação: 12 – Não recomendado para menores de 12 anos

Gênero: Ficção Científica

País de Origem: Estados Unidos da América

Elenco:

Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Charlie Plummer, Carolina Bartczak, Eme Ikwuakor, Michael Peña, Donald Sutherland, Frank Schorpion, Maxim Roy, Stephen Bogaert, Katy Breier, Tyrone Benskin

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração