Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega à tela grande com o vencedor do Oscar® Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius. Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada. E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?

17h00, 19h15, 20h00 e 21h30

Título Original: Morbius

Ano produção: 2022

Dirigido por: Daniel Espinosa

Roteiro: Burk Sharpless, Roy Thomas, Matt Sazama

Estreia: 31 de Março de 2022

Duração: 104 minutos

Classificação: 14 – Não recomendado para menores de 14 anos

Gênero: Ação, Super-herói, Aventura, Terror

País de Origem: Estados Unidos da América

Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal, Tyrese Gibson, Michael Keaton, Archie Renaux, Charlie Shotwell, Corey Johnson, Abraham Popoola, Chris Ryman, Gloria García, Bentley Kalu, Davina Sitaram

