Sinopse:

Em Não! Não Olhe!, novo filme de terror do diretor Jordan Peele (Corra e Nós), uma cidade do interior da Califórnia começa a ter eventos bizarros e aparentemente extraterrestres. Os irmãos interpretados por Keke Palmer (‘True Jackson’) e Daniel Kaluuya (‘Corra’) possuem um rancho de cavalos e são vizinhos de um parque de diversões de uma série de televisão do personagem interpretado por Steven Yeun, inspirada no velho oeste. Os dois então são testemunhas de eventos bizarros e UFOs.

Fotos:

Horário (*):

Dublado

20h30

Ficha Técnica:

Título Original: Nope

Ano produção: 2022

Direção: Jordan Peele

Roteiro: Jordan Peele

Estreia: 25 de Agosto de 2022

Duração: 130 minutos

Classificação: 14 – Não recomendado para menores de 14 anos

Gênero: Ficção Científica, Mistério, Terror, Thriller

País de Origem: Estados Unidos da América, Japão

Elenco:

Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott, Brandon Perea, Wrenn Schmidt, Keith David, Donna Mills, Barbie Ferreira, Devon Graye, Osgood Perkins, Terry Notary, Jennifer Lafleur

Trailer:

