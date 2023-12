Sinopse:

Napoleão é um épico de ação que detalha a ascensão e queda do icônico Imperador francês Napoleão Bonaparte, interpretado pelo ganhador do Oscar®, Joaquin Phoenix. Com a direção arrebatadora do lendário Ridley Scott, o filme captura a incansável jornada de Bonaparte pelo poder, a partir de sua relação viciante e volátil com seu verdadeiro amor, Josefina, mostrando suas táticas militares e políticas visionárias em algumas das mais dinâmicas sequências de batalhas já filmadas.

Fotos:

Horário (*):

Quinta (30), Sexta (1), Sábado (2), Domingo (3), Segunda (4), Terça (5) e Quarta (6) – 20h00 – Dublado

Ficha Técnica:

Título Original: Napoleon

Ano produção: 2023

Direção: Ridley Scott

Roteiro: David Scarpa

Estreia: 23 de Novembro de 2023

Duração: 158 minutos

Classificação: 16 – Não recomendado para menores de 16 anos

Gênero: Ação, Biografia, Drama, História

País de Origem: Estados Unidos da América, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte

Elenco:

Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim, Rupert Everett, Ben Miles, Mark Bonnar, Ian McNeice, Catherine Walker, Paul Rhys, Matthew Needham, Youssef Kerkour, Edouard Philipponnat, Phil Cornwell, Anna Mawn, Thom Ashley, David Verrey, Davide Tucci, Paul O’Kelly, Ludivine Sagnier, Miles Jupp, Abubakar Salim, Jannis Niewöhner, Julian Rhind-Tutt, Sinéad Cusack, Sam Troughton, Julian Wadham

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração