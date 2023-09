Sinopse:

O filme conta a história do médico André Luiz que, ao abrir os olhos, sabe que não está mais vivo, embora sinta fome, sede, frio, ele percebe que não pertence mais ao mundo dos encarnados. Ao seu redor, uma planície escura, desértica, tenebrosa, marcada por gritos e seres que vivem à sombra. As dúvidas e as dores intensificam-se. Que destino seria esse? Novas lições e conhecimentos, marcados ainda por momentos de dor e sofrimento, estão no caminho deste homem que, enquanto aprende como é a vida em outra dimensão, também anseia em voltar à Terra e rever a família. Só que, ao conseguir ver seus entes queridos, André Luiz percebe a grande verdade – a vida continua para todos.

Fotos:

Horário (*):

Quinta (28), Sexta (29), Segunda (2), Terça (3) e Quarta (4) – 15h30 – Dublado

Ficha Técnica:

Título Original: Nosso Lar

Ano produção: 2010

Direção: Wagner de Assis

Roteiro: Wagner de Assis

Reestreia: 28 de Setembro de 2023

Duração: 112 minutos

Classificação: 10 – Não recomendado para menores de 10 anos

Gênero: Drama

País de Origem: Brasil

Elenco:

Renato Prieto, Fernando Alves Pinto, Rosanne Mulholland, Inez Viana, Rodrigo dos Santos, Werner Schünemann, Clemente Viscaíno, Ana Rosa, Othon Bastos, Paulo Goulart, Helena Varvaki, Selma Egrei, Nicola Siri, Chica Xavier, Lisa E. Favero, César Cardadeiro, Amélia Bittencourt, Lu Grimaldi, Aramis Trindade, Aracy Cardoso

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração