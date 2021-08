O Esquadrão Suicida

Cine Atibaia apresenta de 12 a 18 de agosto

Sinopse

Na selva povoada de militantes adversários e forças de guerrilha que aparecem do nada a cada momento, os integrantes do Esquadrão estão em uma missão de busca e destruição, e o Coronel Rick Flag é o único homem em terra responsável por fazê-los se comportar… além dos técnicos do governo da equipe de Amanda Waller, falando em seus ouvidos e rastreando cada movimento deles. Como sempre, basta um movimento errado e eles vão acabar mortos (seja nas mãos dos inimigos da ilha, de um companheiro de equipe ou da própria agente Amanda Waller). Se alguém estivesse disposto a fazer uma aposta em dinheiro, a escolha mais inteligente seria contra eles, todos eles.

Fotos:

Horário (*):

18h00 / 21h00

Dublado em Português

Ficha Técnica:

Título Original: The Suicide Squad

Ano produção: 2021

Dirigido por: James Gunn

Roteiro: James Gunn

Estreia: 5 de Agosto de 2021

Duração: 132 minutos

Classificação: 16 – Não recomendado para menores de 16 anos

Gênero: Ação, Aventura, Comédia

Países de Origem: Estados Unidos da América

Elenco:

Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto, Cara Delevingne, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Viola Davis, Karen Fukuhara

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração