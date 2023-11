Sinopse:

Mais de uma década se passou entre os dois filmes. Agora, Roque (Lázaro Ramos) está prestes a lançar sua primeira música e acredita que vai se tornar um artista de sucesso. Dona Joana segue lidando com o luto pela perda de seus dois filhos e com a convivência conflituosa com os inquilinos do cortiço no Pelourinho. E Neusão perdeu seu bar para uma turma de caráter duvidoso. Enquanto isso, a segunda geração cresceu, virou adolescente e entrou na luta pela causa negra, de forma bem humorada e regada de música e poesia.

Fotos:

(Foto: Reprodução)

Horário (*):

Quinta (23), Sexta (24), Sábado (25), Domingo (26), Segunda (27), Terça (28) e Quarta (29) – 15h30, 17h15 e 21h30

Ficha Técnica:

Título Original: Ó Paí, Ó 2

Ano produção: 2023

Direção: Viviane Ferreira

Roteiro: Elísio Lopes Jr., Viviane Ferreira, Luciana Souza, Rafael Primot, Dodô Azevedo, Daniel Arcades, Igor Verde

Estreia: 9 de Novembro de 2023

Duração: 90 minutos

Classificação: 14 – Não recomendado para menores de 14 anos

Gênero: Nacional

País de Origem: Brasil

Elenco:

Lázaro Ramos, Luciana Souza, Érico Brás, Valdinéia Soriano, Tânia Toko, Dira Paes, Lyu Arisson, Cássia Vale, Jorge Washington, Vinicius Nascimento, Clara Buarque, Pablo Pereira, Luis Miranda, Edvana Carvalho, Luh Maza, Margareth Menezes, Ricardo Oshiro, Leno Sacramento, Rejane Maia

Trailer:

