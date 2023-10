O Protetor: Capítulo Final

Sinopse:

Desde que desistiu de sua vida como assassino do governo, Robert McCall (Denzel Washington) tem lutado para reconciliar as coisas horríveis que fez no passado e encontra um estranho consolo em servir à justiça em nome dos oprimidos. Após encontrar um novo lar na Itália, ele descobre que seus novos amigos estão sob o controle dos chefes do crime local. À medida que os eventos se tornam mortais, McCall sabe o que deve fazer: tornar-se o protetor de seus amigos enfrentando a máfia.

Quinta (5), Sexta (6), Sábado (7), Domingo (8), Segunda (9), Terça (10) e Quarta (11) – 14h00 e 21h45 – Dublado

Título Original: The Equalizer 3

Ano produção: 2023

Direção: Antoine Fuqua

Roteiro: Richard Wenk

Estreia: 5 de Outubro de 2023

Duração: 100 minutos

Classificação: 18 – Não recomendado para menores de 18 anos

Gênero: Ação

País de Origem: Estados Unidos da América, Itália

Denzel Washington, Dakota Fanning, David Denman, Sonia Ben Ammar, Eugenio Mastrandrea, Gaia Scodellaro, Andrea Scarduzio, Remo Girone, Bruno Bilotta, Andrea Dodero, Salvatore Ruocco, Daniele Perrone, Zakaria Hamza, Dea Lanzaro, Niccolo Senni

