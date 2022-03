Sinopse:

Nunca houve cinco amigos tão infames quanto Os Caras Malvados – o arrojado batedor de carteiras Sr. Wolf, o arrombador de cofres Mr. Snake, o mestre do disfarce do frio Sr. Shark, o ?músculo? curto do Sr. Piranha e a especialista em hacker de língua afiada Sra. Tarantula, também conhecida como “Webs”. Mas quando, depois de anos de incontáveis assaltos e sendo os vilões mais procurados do mundo, a gangue é finalmente capturada, o Sr. Wolf negocia um acordo (que ele não tem intenção de manter) para salvá-los da prisão: os bandidos irão virar bonzinhos.

Fotos:

Horário (*):

Sábado (26) e Domingo (27) – 15h00 e 17h15

Quinta (24), Sexta (25), Segunda (28), Terça (29) e Quarta (30) – 17h15

Ficha Técnica:

Título Original: The Bad Guys

Ano produção: 2022

Dirigido por: Pierre Perifel

Roteiro: Matt Reeves, Peter Craig

Estreia: 17 de Março de 2022

Duração: 100 minutos

Classificação: L – Livre para todos os públicos

Gênero: Animação, Aventura, Comédia

País de Origem: Estados Unidos da América

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração