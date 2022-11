Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Sinopse:

Após a morte de TChalla, Wakanda fica sem um Pantera Negra. Enquanto as potências mundiais clamam para obter acesso ao Vibranium, um novo inimigo rompe as fronteiras de Wakanda. A rainha Romonda deve escolher entre unir forças com essa nova ameaça ou potencialmente colocar seu povo em risco. Enquanto isso, Shuri, Okoye, Nakia, MBaku e alguns heróis inesperados devem superar a dor de perder um dos maiores super-heróis do mundo e enfrentar esse poderoso adversário e tomar seus lugares entre os lendários heróis de Wakanda.

Quinta (17) – 15h00, 17h30, 18h15, 21h00 – Dublado

Sexta (18) – 15h00, 17h30, 18h15 – Dublado / 21h00 – Legendado

Sábado (19) e Domingo (20) – 14h00, 15h00, 17h30, 18h15, 21h00 – Dublado

Segunda (21), Terça (22) e Quarta (23) – 15h00, 17h30, 18h15, 21h00 – Dublado

Título Original: Black Panther: Wakanda Forever

Ano produção: 2022

Direção: Ryan Coogler

Roteiro: Joe Robert Cole, Ryan Coogler, Jack Kirby, Stan Lee

Estreia: 11 de Novembro de 2022

Duração: 161 minutos

Classificação: 14 – Não recomendado para menores de 14 anos

Gênero: Ação, Aventura, Super-herói

País de Origem: Estados Unidos da América

Letitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira, Tenoch Huerta, Lupita Nyong’o, Winston Duke, Dominique Thorne, Michaela Coel, Martin Freeman, Lake Bell, Richard Schiff, Mabel Cadena, Florence Kasumba, María Mercedes Coroy, Alex Livinalli, Isaach de Bankolé, Kamaru Usman, Shiquita James, Michael B. Jordan, Dan Matteucci

