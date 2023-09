Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso

Sinopse:

Neste novo capítulo, um meteoro mágico se choca com Adventure City, dando poderes aos filhotes da Patrulha Canina e transformando-os em Super Filhotes. Para Skye, seus novos poderes são um sonho que se tornou realidade. Mas, as coisas tomam um rumo inesperado quando o arqui-inimigo dos filhotes, Humdinger, escapa da prisão e se une a Victoria Vance, uma cientista maluca, obcecada por meteoros, que vai tentar roubar os poderes deles. Com o destino de Adventure City nas mãos, os Super Filhotes terão que deter os vilões antes que seja tarde demais e Skye precisará aprender que até o menor dos cães pode fazer uma grande diferença.

Fotos:

Horário (*):

Pré-estreia – Sábado (30) e Domingo (1) – 14h30 e 16h30 – Dublado

Ficha Técnica:

Título Original: Paw Patrol: The Mighty Movie

Ano produção: 2023

Direção: Cal Brunker

Roteiro: Bob Barlen, Cal Brunker

Estreia: 5 de Outubro de 2023

Duração: 92 minutos

Classificação: L – Livre para todos os públicos

Gênero: Animação, Ação

País de Origem: Estados Unidos da América, Canadá

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

