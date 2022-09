Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz

Sinopse:

Parece impossível, mas esta é uma história real. Através do espírito de Dr. Fritz, médico alemão falecido durante a Primeira Guerra Mundial, José Arigó (Danton Mello) se tornou uma esperança de cura para milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele foi alvo de críticas por parte dos mais céticos, mas com o apoio de sua esposa (Juliana Paes), conseguiu salvar inúmeras vidas por intermédio da cirurgia espiritual. Predestinado a ajudar sem receber nada em troca, Arigó é hoje reconhecido como um dos maiores fenômenos mediúnicos da história.

Fotos:

Horário (*):

18h45 e 21h00

Ficha Técnica:

Título Original: Predestinado

Ano produção: 2020

Direção: Gustavo Fernández

Roteiro: Jaqueline Vargas

Estreia: 1 de Setembro de 2022

Duração: 100 minutos

Classificação: 14 – Não recomendado para menores de 14 anos

Gênero: Biografia, Drama

País de Origem: Brasil

Elenco:

Danton Mello, Juliana Paes, Marcos Caruso, Marco Ricca, Alexandre Borges, Carlos Meceni, James Faulkner, Cássio Gabus Mendes, Ravel Cabral, Matheus Fagundes, Mauricio De Barros, Sérgio Cavalcante, José Trassi, Aldo Bueno

Trailer:

