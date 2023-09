Resistência

Sinopse:

Em um futuro distante, em meio a uma guerra entre humanos e as forças da inteligência artificial, Joshua, um ex-agente das forças especiais, que sofre com o desaparecimento de sua esposa, é recrutado para caçar e matar o Criador, o desconhecido arquiteto da avançada Inteligência Artificial, que desenvolveu uma misteriosa arma com o poder de acabar com a guerra… e com a própria humanidade. Joshua e sua equipe de agentes de elite ultrapassam as linhas inimigas, rumo ao centro do sombrio território ocupado pela IA, apenas para descobrir que a arma que acabará com o mundo, e que ele foi instruído a destruir, é uma Inteligência Artificial na forma de uma criança.

Fotos:

Horário (*):

Quinta (28), Sexta (29), Sábado (30), Domingo (1), Segunda (2), Terça (3) e Quarta (4) – 16h15 e 21h20 – Dublado

Ficha Técnica:

Título Original: The Creator

Ano produção: 2023

Direção: Gareth Edwards

Roteiro: Gareth Edwards

Estreia: 28 de Setembro de 2023

Duração: 133 minutos

Classificação: 12 – Não recomendado para menores de 12 anos

Gênero: Ação, Drama, Ficção Científica

País de Origem: Estados Unidos da América

Elenco:

John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Madeleine Yuna Voyles, Allison Janney, Amar Chadha-Patel, Marc Menchaca, Robbie Tann, Ralph Ineson, Michael Esper, Veronica Ngo, Ian Verdun, Rad Pereira, Karen Aldridge, Leanna Chea, Charlie McElveen, Mackenzie Lansing

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração