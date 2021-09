Cine Atibaia apresenta de 2 a 8 de setembro:

Sinopse

“Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”, da Marvel Studios, é estrelado por Simu Liu. Shang-Chi é um jovem chinês criado por seu pai em reclusão, sendo treinado em artes marciais. Quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar.

Fotos:

Horário (*):

15h00 / 17h45 / 20h30

Dublado em Português

Ficha Técnica:

Título Original: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Ano produção: 2021

Dirigido por: Destin Daniel Cretton

Roteiro: Dave Callaham, Destin Daniel Cretton

Estreia: 2 de Setembro de 2021

Duração: 132 minutos

Classificação: 10 – Não recomendado para menores de 10 anos

Gênero: Ação, Super-herói

Países de Origem: Estados Unidos da América

Elenco:

Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai, Awkwafina, Meng’er Zhang, Florian Munteanu, Michelle Yeoh, Benedict Wong, Ben Kingsley

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração