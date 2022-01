Sinopse:

O novo capítulo da franquia animada da Illumination retorna com grandes sonhos e canções de sucesso espetaculares, enquanto o coala Buster Moon e seu elenco de estrelas se preparam para lançar sua performance de palco mais deslumbrante até então… na radiante capital mundial do entretenimento. Há apenas um obstáculo: eles primeiro precisam convencer o astro do rock mais recluso do mundo a se juntar a eles.

Fotos:

Horário (*):

16h15, 18h40 – Dublado

Ficha Técnica:

Título Original: Sing 2

Ano produção: 2021

Dirigido por: Christophe Lourdelet, Garth Jennings

Roteiro: Garth Jennings

Estreia: 6 de janeiro de 2022

Duração: 112 minutos

Classificação: L – livre para todos os públicos

Gênero: Animação

País de Origem: Estados Unidos da América

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração