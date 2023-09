Som da Liberdade

Sinopse:

Baseado em uma incrível história real. Depois de resgatar um menino de traficantes implacáveis, um agente federal descobre que a irmã do garoto ainda está em cativeiro e decide embarcar em uma missão arriscada para salvá-la. Com o tempo se esgotando, ele deixa seu emprego e viaja para as profundezas da selva Colombiana, colocando sua vida em risco para libertá-la de um destino pior do que a morte.

Fotos:

(Foto: Divulgação)

(Foto: Divulgação)

(Foto: Divulgação)

(Foto: Divulgação)

Horário (*):

Quinta (21), Sexta (22), Sábado (23), Domingo (24), Segunda (25), Terça (26) e Quarta (27) – 18h15 e 21h00 – Dublado

Ficha Técnica:

Título Original: Sound of Freedom

Ano produção: 2023

Direção: Alejandro Monteverde

Roteiro: Alejandro Monteverde, Rod Barr

Estreia: 21 de Setembro de 2023

Duração: 131 minutos

Classificação: 14 – Não recomendado para menores de 14 anos

Gênero: Ação, Biografia, Drama, Thriller

País de Origem: Estados Unidos da América

Elenco:

Jim Caviezel, Bill Camp, Mira Sorvino, Kurt Fuller, José Zuniga, Scott Haze, Gary Basaraba, Eduardo Verastegui, Manny Perez, Gustavo Sánchez Parra, Javier Godino, Cristal Aparicio, Lucás Ávila, Yessica Borroto, Kris Avedisian, Mauricio Cujar, Gerardo Taracena, Valerie Dominguez, Jaime Newball

Trailer:

* Programação sujeita a alteração