Sinopse:

O ouriço favorito de todo o mundo está de volta para uma incrível aventura em SONIC 2 – O FILME. Após ficar em Green Hills, Sonic quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações. Sonic se junta ao seu próprio coadjuvante, Tails, e juntos embarcarão em uma jornada pelo mundo para encontrar a esmeralda, antes que ela caia em mãos erradas.

Fotos:

Horário (*):

125h30, 18h00 e 20h30

Ficha Técnica:

Título Original: Sonic Movie 2

Ano produção: 2022

Dirigido por: Jeff Fowler

Roteiro: Patrick Casey, Josh Miller

Estreia: 8 de Abril de 2022

Duração: 122 minutos

Classificação: 10 – Não recomendado para menores de 10 anos

Gênero: Aventura

País de Origem: Estados Unidos da América

Elenco:

James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore, Ted Barba

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração