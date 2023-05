Sinopse:

Em “Super Mario Bros. – O Filme”, Mario é um encanador qualquer, no bairro de Brooklyn, junto com seu irmão Luigi. Um dia, Mario e Luigi vão parar no reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach, mas ameaçado pelo rei dos Koopas, Bowser, que vai fazer de tudo para conseguir reinar todos os lugares. Luigi é raptado por Bowser e o usa para procurar Mario, o único capaz de deter o Koopa e reestabelexcer a paz. Mario terá que aprender como viver nesse novo reino perigoso, passando por vários biomas, aprender a dirigir carros, utilizar itens que o fazem soltar bolas de fogo das mãos, virar um animal e andar em plataformas nada confiáveis. Também estará acompanhados de amigos, como Toad e Donkey Kong.

Quinta (4), Sexta (5), Segunda (8), Terça (9) e Quarta (10) – 16h40 e 18h50 – Dublado

Sábado (6) e Domingo (7) – 14h30, 16h40 e 18h50 – Dublado

Título Original: The Super Mario Bros. Movie

Ano produção: 2023

Direção: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Roteiro: Matthew Fogel

Estreia: 5 de Abril de 2023

Duração: 92 minutos

Classificação: L – Livre para todos os públicos

Gênero: Animação, Aventura, Família, Fantasia

País de Origem: Estados Unidos da América, Japão

