Sinopse:

Depois dos eventos de Liga da Justiça, Barry Allen decide viajar no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, pelo qual seu pai foi injustamente condenado à cadeia. O que ele não imaginava seria que sua atitude teria consequências catastróficas para o universo. Ao voltar no tempo, Allen se vê em um efeito borboleta e começa a viajar entre mundos diferentes do seu. Para voltar para seu plano original, Flash contará com a ajuda de versões de heróis que já conheceu, incluindo versões do Batman que já são conhecidas (Michael Keaton e Ben Affleck), para evitar mais quebras entre universos e voltar ao normal.

Fotos:

Horário (*):

Quarta (14) – 18h30 e 21h30 – Dublado

Quinta (15), Sexta (16), Sábado (17), Domingo (18), Segunda (19), Terça (20) e Quarta (21) – 15h30, 18h30 e 21h30 – Dublado

Ficha Técnica:

Título Original: The Flash

Ano produção: 2023

Direção: Andy Muschietti

Roteiro: Christina Hodson, Gardner Fox, John Francis Daley, Jonathan Goldstein

Estreia: 14 de Junho de 2023

Duração: 144 minutos

Classificação: 12 – Não recomendado para menores de 12 anos

Gênero: Ação, Aventura, Drama, Ficção Científica, Super-herói

País de Origem: Estados Unidos da América

Elenco:

Jeremy Irons, Ezra Miller, Sasha Calle, Luke Brandon Field, Michael Shannon, Leon Masuda, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons, Antje Traue, Michael Keaton, Ben Affleck, Saoirse-Monica Jackson, Rudy Mancuso, Ian Loh, Temuera Morrison, Isabelle Bernardo, Gabriel Constantin, Rosie Ede, Andoni Gracia, Nicolas Cage

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração