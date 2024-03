Sinopse:

Na ousada comédia Todos Menos Você, Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) parecem o casal perfeito, mas depois de um incrível primeiro encontro algo aconteceu que esfriou a atração eletrizante dos dois. Até que eles sejam apresentados inesperadamente juntos em um casamento na Austrália. Então eles fazem o que todo adulto faria – fingem ser um casal.

Fotos:

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

Horário (*):

Quinta (7), Sexta (8), Sábado (9), Domingo (10), Segunda (11), Terça (12) e Quarta (13) – 17h15 – Dublado

Ficha Técnica:

Título Original: Anyone But You

Ano produção: 2024

Direção: Will Gluck

Roteiro: Will Gluck, Ilana Wolpert

Estreia: 25 de Janeiro de 2024

Duração: 105 minutos

Classificação: 16 – Não recomendado para menores de 16 anos

Gênero: Comédia, Romance

País de Origem: Estados Unidos da América

Elenco:

Sydney Sweeney,

Glen Powell,

Alexandra Shipp,

Darren Barnet,

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração