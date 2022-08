Sinopse:

Em TREM-BALA, Brad Pitt é o protagonista Joaninha, um assassino de aluguel azarado que está decidido a fazer apenas mais um trabalho de forma tranquila depois de ter passado por tantos outros que saíram do seu controle. O destino, entretanto, tem outros planos; e a última missão de Joaninha o coloca em rota direta de colisão com adversários letais vindos de todas as partes do globo; todos com objetivos conflitantes porém conectados; no trem mais rápido do mundo. O fim da linha é só o começo nessa viagem selvagem, com ação do começo ao fim e completamente caótica pelo Japão dos dias modernos de David Leitch, diretor de Deadpool 2.

Fotos:

Horário (*):

Dublado

15h30, 18h15 e 21h00

Ficha Técnica:

Título Original: Bullet Train

Ano produção: 2022

Dirigido por: David Leitch

Roteiro: Isaka Kotaro, Zak Olkewicz

Estreia: 4 de Agosto de 2022

Duração: 126 minutos

Classificação: 16 – Não recomendado para menores de 16 anos

Gênero: Ação, Aventura

País de Origem: Estados Unidos da América

Elenco:

Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Bad Bunny, Logan Lerman, Zazie Beetz, Masi Oka, Sandra Bullock, Yoshi Sudarso

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração