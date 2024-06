Sinopse:

Baseado em uma notável história verídica, UMA VIDA DE ESPERANÇA conta a história de Sharon (Hilary Swank), uma cabeleireira cheia de atitude, lutadora, residente em uma pequena cidade do Kentucky, que descobre um propósito em sua vida quando conhece Ed (Alan Ritchson ), um viúvo que trabalha duro para sobreviver com suas duas filhas, sendo que a mais nova está esperando por um transplante de fígado. Sharon, então, decide ajudar a família e o que se desenrola a partir de aí é uma inspiradora história de fé, milagres cotidianos feitos por anjos e heróis do dia a dia, cuja missão é promover uma vida de esperança a outras pessoas.

Fotos:

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

Horário (*):

Quinta (13), Sexta (14), Sábado (15), Domingo (16), Segunda (17), Terça (18) e Quarta (19) – 19h00 – Dublado

Ficha Técnica:

Título Original: Ordinary Angels

Ano produção: 2024

Direção: Jon Gunn

Roteiro: Kelly Fremon Craig, Meg Tilly

Estreia: 27 de Junho de 2024

Duração: 118 minutos

Classificação: 10 – Não recomendado para menores de 10 anos

Gênero: Drama

País de Origem: Estados Unidos da América

Elenco:

Hilary Swank,

Alan Ritchson,

Emily Mitchell,

Skywalker Hughes,

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração