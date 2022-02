Sinopse:

Baseado em uma das séries de videogame mais vendidas e aclamadas pela crítica de todos os tempos, “Uncharted: Fora do Mapa” apresenta ao público o jovem e esperto Nathan Drake (Tom Holland) e mostra sua primeira aventura de caça ao tesouro com seu sagaz parceiro Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). Em uma aventura épica repleta de ação que se estende por todo o mundo, os dois partem em uma perigosa busca pelo “maior tesouro nunca encontrado”, enquanto rastreiam pistas que podem levar ao paradeiro do irmão há muito perdido de Nathan.

Fotos:

Horário (*):



Sexta (18) – 16h30, 19h00 – Dublado

21h30 – Legendado

De Sábado (19) a Quarta (23) – 16h30, 19h00 e 21h30 – Dublado

Ficha Técnica:

Título Original: Uncharted

Ano produção: 2022

Dirigido por: Ruben Fleischer

Roteiro: Rafe Judkins, Art Marcum, Matt Holloway, Dan Trachtenberg

Estreia: 17 de Fevereiro de 2022

Duração: 115 minutos

Classificação: 12 – Não recomendado para menores de 12 anos

Gênero: Ação, Aventura

País de Origem: Estados Unidos da América

Elenco:

Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Antonio Banderas, Tati Gabrielle, Pilou Asbæk, Steven Waddington, Rudy Pankow, Diarmaid Murtagh, Joseph Balderrama, Robert Maaser, Manuel de Blas, Nolan North

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração