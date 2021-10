Venom: Tempo de Carnificina

Cine Atibaia apresenta de 7 a 13 de outubro:

Sinopse

O relacionamento entre Eddie e Venom está evoluindo. Buscando a melhor forma de lidar com a inevitável simbiose, esse dois lados descobrem como viver juntos e, de alguma forma, se tornarem melhores juntos do que separados.

Fotos:

Horário (*):

Legendado – 20h00

Dublado – 15h00, 18h00 e 21h00

Ficha Técnica:

Título Original: Venom – Let There Be Carnage

Ano produção: 2021

Dirigido por: Andy Serkis

Roteiro: Kelly Marcel, Todd McFarlane, Tom Hardy

Estreia: 7 de Outubro de 2021

Duração: 90 minutos

Classificação: 14 – Não recomendado para menores de 14 anos

Gênero: Ação, Aventura, Ficção Científica, Super-herói

País de Origem: Estados Unidos da América

Elenco:

Elenco: Tom Hardy, Stephen Graham, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Sean Delaney, Ed Kear

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração