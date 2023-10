Agenda Atibaia: confira a programação cultural para curtir o fim de semana na cidade

Festas, shows, esoterismo, cultura, recreação e muita diversão. A Agenda Atibaia traz uma diversidade de atrações para curtir o fim de semana. Confira:

Festa das Nações

A Praça da Matriz será palco de mais uma edição da Festa das Nações, evento que reúne muita música e gastronomia típica de vários países.

(Foto: Divulgação)

Na quinta-feira (12), uma missa para comemorar o Dia de Nossa Senhora Aparecida deu início à celebração do multiculturalismo que, até domingo (15), contará com shows imperdíveis:

Sexta-feira (13) – 19h00 – Papel.com

Sábado (14) – 15h00 – Du Cariri / 20h00 – Juan Marcos e Vinicius

Domingo (15) – 14h00 – Dança Flamenco / 20h00 – Inimigos da HP

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

Uma oportunidade de prestigiar as artesanias de Atibaia e degustar as delícias gastronômicas produzidas aqui, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia já virou ponto turístico na cidade.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Realizada pela Secretaria de Turismo, a feira reúne dezenas de expositores, tornando-se uma opção bastante atrativa tanto para quem busca decorações, enfeites, presentes e lembrancinhas da cidade quanto para quem quer curtir a tarde ouvindo uma boa música e curtindo o belo cenário do Balneário Municipal.

Festa em honra de Nossa Senhora

Nos dias 14 e 15 de outubro, mais uma homenagem à Padroeira do Brasil. A festa em honra de Nossa Senhora será realizada pela Mitra Diocesana de Bragança Paulista na Capela Mãe Rainha (Rua Helena Abbud Barreto, nº 50, Jardim Maristela II).

VII Conferência Municipal de Cultura

A Prefeitura de Atibaia e o Conselho de Políticas Culturais de Atibaia (COMPOCAT) realizam nos dias 13, 14 e 15 de outubro a VII Conferência Municipal de Cultura, espaço aberto à participação popular que busca engajar população, fazedores de cultura, artistas, produtores, conselheiros, gestores, investidores e demais protagonistas no debate acerca das políticas públicas do município. A iniciativa acontece no auditório do Sest Senat (Rua das Juçaras, nº 110, Jd. das Palmeiras), com inscrições antecipadas via formulário on-line, disponível no LINK.

Vale destacar que o evento contará com acessibilidade em LIBRAS e alguns recursos de audiodescrição.

Holistic Fair

Autoconhecimento, saúde, bem-estar, espiritualidade e muita energia positiva, essa é a proposta da Holistic Fair, evento multicultural dedicado à temática místico esotérica que acontece no Parque Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, nº 1030, Vila Loanda) no próximo sábado (14) e domingo (15), das 10h às 20h.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Com entrada gratuita, a feira promove palestras, música, terapias, tarot, festival de yoga, cultura de paz, medicinas da floresta, vivências, artesanato, praça de alimentação e exposição de produtos e serviços.

Em referência ao Mês das Bruxas, esta 5ª edição da Feira Holística de Atibaia traz atividades, rodas de conversas, participação de bruxas, magos, duendes e fadas, além da exposição e venda de artigos voltados à temática.

Piscinas abertas

Neste sábado (14) e domingo (15), a piscina pública do Elefantão (Av. Horácio Netto, 1061, Loanda) funcionará das 9h às 17h, garantindo mais lazer e diversão nestes dias quentes. A partir do dia 18, as piscinas do Balneário Municipal também vão ajudar a refrescar o calor.

Piscina do Elefantão (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Para garantir o acesso às piscinas públicas, os interessados devem comparecer à Secretaria de Esportes e Lazer de Atibaia (Av. Horácio Netto, 1061) munidos de documento com foto, comprovante de residência atualizado e um atestado médico que comprove estar apto para a utilização dos equipamentos. Após a verificação, os visitantes receberão uma carteirinha que permitirá o uso das piscinas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia