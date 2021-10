37ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu começa neste sábado (23)

A Festa do Morango de Atibaia e Jarinu está de volta! Depois do cancelamento no ano passado por causa da pandemia, a 37ª edição da festa tem início neste sábado, 23 de outubro, no Parque do Morango Duílio Maziero, com diversos atrativos: venda e exposição de morangos, praça de alimentação, artesanato, minishopping e apresentações culturais.

(Imagem Ilustrativa: Roberto Barresi por Pixabay)

O evento cumprirá os protocolos de saúde contra a Covid-19, como uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel e distanciamento social. A 37ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu continua nos dias 24, 30 e 31 de outubro e 6 e 7 de novembro. Aos sábados, das 10h às 23h, e aos domingos das 10h às 20h. A entrada é gratuita.

A festa é realizada pela Associação dos Produtores de Morangos e Hortifrutigranjeiros de Atibaia, Jarinu e Região, em conjunto com as Prefeituras de Atibaia e Jarinu.

O Parque do Morango Duílio Maziero localiza-se no Campo dos Aleixos, em Atibaia. O acesso ao local é pela Rodovia Edgard Máximo Zambotto, Km 77 – saída 87 da Rodovia Dom Pedro I. Mais informações pelo telefone: (11) 4417-1097.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia