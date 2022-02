5 dicas para fazer cortes geniais de esporte nas redes sociais

Sem dúvidas o futebol não é somente o maior esporte do Brasil, mas também no mundo. Paralelamente, diversas outras modalidades também vêm crescendo e ganhando cada vez mais público.

Um dos reflexos desse fenômeno, é a quantidade de vídeos esportivos que se vê nas redes sociais e o quão forte é o engajamento que esse tipo de conteúdo gera em todas elas.

Não importa se está no Insta, TikTok ou qualquer outra rede, com certeza vai se deparar com um corte de um gol, uma manobra de skate ou alguma cesta genial da NBA ou NBB.

E se você também quer surfar essa onda, criar uma página ou canal só de destaques esportivos, criamos um guia com 5 dicas para te ajudar a fazer verdadeiras obras-primas tão lindas quanto as próprias jogadas:

1. Escolha um esporte

A primeira coisa é entender que, por mais que você seja apaixonado por mais de uma modalidade, o público é segmentado. Por exemplo, geralmente quem consome conteúdos de basquete, dificilmente vai parar para encontrar e seguir páginas voltadas ao golfe.

Escolha somente uma modalidade inicial e foque nela. Desta forma você também facilita sua busca por material fonte para editar e postar.

2. Cada rede tem um formato

É vital entender que cada rede social tem uma característica peculiar em seu conteúdo: o Youtube tem vídeos mais longos, ao passo que os do TikTok tem no máximo 15 segundos. Conhecer e adequar seu material a essas formatações é a melhor forma de obter um resultado final de qualidade e vê-lo bombar.

3. Capriche na edição

Não adianta você pegar um golaço do Messi e assassinar a pintura com uma edição ruim, então busque um editor de vídeo online que não elimine a qualidade de seu material e use-o bastante para se adaptar. Existem softwares gratuitos, de forma que você não precisa investir uma fábula para começar a produzir.

4. Foque no clímax

Em qualquer esporte, toda jogada vai ter uma construção que a antecede até o auge do lance, então certifique-se de pegar o contexto e o resultado final, como o gol e a reação da torcida ou a comemoração do jogador. Ninguém quer ver só o momento que o ponto ocorre no tênis, mas sim toda a troca entre ambos lados até a definição.

5. Não é filme, mas tem trilha sonora

Uma música que encaixe perfeitamente com o destaque escolhido por você fará toda a diferença no resultado final do material e também na forma que as pessoas o assistem, isso porque, como nos filmes, isso as engaja e torna o conteúdo mais dinâmico. Então prefira uma conhecida cuja batida coincida com o momento da cesta, por exemplo.

Vídeos esportivos são muito divertidos e uma ótima forma de distração, mas também são homenagens aos atletas que compuseram a jogada.

Muitos jogadores e jogadoras compartilham desses destaques em suas redes quando gostam do material, fazendo o número de visualizações explodir.

Então se esse era o pontapé que faltava para sua estreia no campo das redes sociais, use este guia e aproveite as dicas para começar a produzir seus vídeos já.

