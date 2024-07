Arteris Fernão Dias conclui faixas adicionais e libera alça de acesso à Atibaia

A Arteris Fernão Dias, responsável pela BR-381, finalizou as obras de faixas adicionais no trecho paulista da rodovia. Com a conclusão dos trabalhos foi possível realizar a liberação ao tráfego de veículos em três quilômetros de pista, na altura de Bragança Paulista, entre o km 22+300 ao 25+540, sentido São Paulo.

(Foto: Arteris Fernão Dias)

A alça de acesso ao município de Atibaia, na altura do km 37, sentido Belo Horizonte, também já foi aberta e pode ser usada pelos usuários da região. O novo dispositivo conta com 1,1 km de faixas adicionais.

As entregas da concessionária garantem ainda mais conforto e segurança aos usuários, além de colaborar com uma maior fluidez do tráfego na rodovia, especialmente entre as cidades de Bragança Paulista, Atibaia e Mairiporã, que chegam a registrar uma movimentação de cerca de 60 mil veículos diariamente por todo o trecho.

Fonte: Arteris Fernão Dias