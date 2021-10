Atibaia abre inscrições para curso criado pela ONU voltado a empreendedores

Estão abertas as incrições em Atibaia para o Empretec, principal programa de formação de empreendedores no mundo, um seminário intensivo criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), promovido em 40 países e que no Brasil é exclusivo do Sebrae, que conta com sólida parceria com a Prefeitura de Atibaia.

(Imagem Ilustrativa: Firmbee por Pixabay)

O seminário vai ocorrer de 6 a 11 de dezembro, das 8h às 18h, mas antes os interessados precisam passar por uma seletiva, que será em novembro. As inscrições vão até dia 4 de novembro e devem ser feitas pelo link: https://bit.ly/onu-empreendedores .

No curso, o participante aprende mais do que técnicas de empreender. Ele descobre seu perfil empreendedor, suas habilidades, desenvolve suas capacidades e passa por uma imersão de 6 dias com desafios para despertar sua identidade empreendedora.

São 60 horas de capacitação, com atividades práticas, cientificamente fundamentadas, que mostram como agem os empreendedores de sucesso e quais são os 10 comportamentos característicos desses perfis.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia