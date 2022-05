Atibaia abre vagas para cursos gratuitos do Programa Via Rápida

Atibaia foi contemplada pelo Governo do Estado de São Paulo com três cursos gratuitos do Programa Via Rápida, voltados para jovens e adultos para facilitar o acesso ao mercado de trabalho e gerar renda. Para participar do processo seletivo, o interessado deve ser maior de 16 anos, morar no estado de São Paulo, ser alfabetizado e estar desempregado. O programa paga uma bolsa-auxílio de R$ 210 mediante frequência de 75% da carga horária do curso.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os cursos de qualificação são de ajudante de carga e descarga de mercadorias, frentista e assistente administrativo. Os interessados podem fazer a inscrição pelo link https://www.cursosviarapida.sp.gov.br/.

O curso de ajudante de carga e descarga de mercadorias tem a carga horária de 60 horas e capacita os participantes nas diversas funções, desenvolvendo as noções de responsabilidade e de qualidade do serviço realizado. É necessário ensino fundamental completo.

Para o curso de auxiliar administrativo é necessário que o inscrito tenha ensino fundamental completo, com habilidades de leitura e escrita e ser maior de 16 anos. O curso busca contribuir para o desenvolvimento das competências necessárias ao perfil dos profissionais que procurem inserção ou reposicionamento no mercado profissional.

Com o objetivo de formar o profissional a desenvolver as atividades do trabalhador, o curso de frentista exige ensino fundamental completo, com idade mínima de 18 anos.

A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail, utilizando os dados pessoais informados no ato da inscrição. Para receber o certificado, o aluno deve completar a carga horária do curso.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia