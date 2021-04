Atibaia confirma 7 mortes por Covid-19 e registra 2 óbitos suspeitos

No boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira, dia 5 de abril, Atibaia registrou 7 mortes por Covid-19 confirmadas, 2 óbitos suspeitos descartados e 2 que entraram para a lista de mortes em análise, totalizando 191 vítimas fatais desde o início da pandemia e 8 óbitos suspeitos que aguardam resultado do exame.

Os óbitos descartados são de um homem de 75 anos, com doença de base, que tinha sido internado na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no último dia 24 e falecido no dia 27, e de um homem de 69 anos, também com doença de base, que tinha falecido na UPA Cerejeiras na segunda-feira passada (29). Entraram para a lista de mortes suspeitas: a de um homem de 74 anos, com doença de base, internado na enfermaria da Santa Casa de Atibaia na quarta-feira (31) e falecido na quinta (1º), e de um homem de 70 anos, sem doença de base, internado na enfermaria do Hospital Albert Sabin desde o dia 11 de março e que faleceu ontem (4).

A 185ª morte confirmada é de uma mulher de 61 anos, portadora de doença de base, que estava internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia desde o dia 20 de março, e a 186ª, de uma mulher de 64 anos, com doença de base, que também foi internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no último dia 22. Ambas faleceram na quinta-feira (1º). Um homem de 73 anos, internado na enfermaria do Hospital Novo Atibaia no dia 23 de março, e uma mulher de 77 anos, internada na UTI da Santa Casa de Atibaia no dia 26 do mesmo mês, ambos com doenças de base, faleceram no sábado (3) e foram o 187º e 188º óbitos registrados.

As mortes de um homem de 40 anos, com doença de base, internado na UTI do Hospital Bragantino no dia 29 de março, e a de mulher de 75 anos, também com doença de base, internada na UTI do Hospital Novo Atibaia no dia 22 do mesmo mês, aconteceram ontem (4) e foram o 189º e 190º óbitos registrados. A morte de uma mulher de 67 anos, portadora de doença de base, internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no dia 11 de março, transferida para a UTI no dia 15 e que faleceu hoje (5), é a 191ª morte confirmada.

Confira os números da Covid-19 nesta segunda-feira, dia 5 de abril:

Notificações: 13.889

Descartados: 6.817

Confirmados: 6.904

Recuperados: 5.891

Em investigação: 168

Óbitos confirmados: 191

Óbitos suspeitos: 08

Ocupação dos leitos – nº de pacientes internados / nº de leitos (taxa de ocupação)

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

– Hospital Albert Sabin – 13 / 31 (41%)

– Hospital Novo Atibaia – 21 / 22 (95%)

UTI:

– Hospital Albert Sabin – 14 / 19 (73%)

– Hospital Novo Atibaia – 20 / 24 (83%)

Leitos contratados

Enfermaria:

– Hospital Bragantino – 3 / 3 (100%)

UTI:

– Santa Casa de Socorro – 1 / 1 (100%)

– Hospital Bragantino – 3 / 3 (100%)

Leitos da rede pública

Enfermaria:

– Santa Casa de Atibaia – 9 / 9 (100%) – 4 leitos em enfermaria Covid e 5 leitos gerais disponibilizados para atender os pacientes com suspeita de Covid que aguardam resolução via CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde)

UTI:

– Santa Casa de Atibaia – 10 / 13 (76%) – 12 leitos emergenciais de retaguarda de UTI que aguardam resolução via CROSS

Regionais

Enfermaria:

– Hospital Bragantino: 1 / 1 (100%)

– Santa Casa de Bragança Paulista: 30 / 30 (100%)

UTI:

– Hospital Bragantino: 1 / 1 (100%)

– HUSF: 16 / 16 (100%)

– Santa Casa de Bragança Paulista: 23 / 23 (100%)

– Santa Casa de Socorro: 7 / 7 (100%)

Pacientes na fila CROSS

– Enfermaria: 1

– UTI: 8

Relação de casos confirmados:

6860º: Homem, 40 anos – Óbito;

6861º: Mulher, 42 anos – Recuperado;

6862º: Mulher, 66 anos – Recuperado;

6863º: Mulher, 50 anos – Recuperado;

6864º: Mulher, 62 anos – Recuperado;

6865º: Homem, 39 anos – Recuperado;

6866º: Homem, 66 anos – Recuperado;

6867º: Homem, 32 anos – Assintomático;

6868º: Homem, 89 anos – Recuperado;

6869º: Mulher, 79 anos – Recuperado;

6870º: Mulher, 10 anos – Recuperado;

6871º: Homem, 46 anos – Assintomático;

6872º: Mulher, 42 anos – Em Isolamento Social;

6873º: Mulher, 28 anos – Em Isolamento Social;

6874º: Homem, 17 anos – Recuperado;

6875º: Mulher, 11 anos – Assintomático;

6876º: Homem, 61 anos – Assintomático;

6877º: Homem, 48 anos – Em Isolamento Social;

6878º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

6879º: Mulher, 33 anos – Em Isolamento Social;

6880º: Homem, 10 anos – Recuperado;

6881º: Mulher, 38 anos – Assintomático;

6882º: Mulher, 63 anos – Em Isolamento Social;

6883º: Mulher, 30 anos – Em Isolamento Social;

6884º: Mulher, 31 anos – Em Isolamento Social;

6885º: Mulher, 34 anos – Recuperado;

6886º: Mulher, 36 anos – Assintomático;

6887º: Mulher, 58 anos – Assintomático;

6888º: Mulher, 67 anos – Óbito;

6889º: Mulher, 71 anos – Recuperado;

6890º: Mulher, 67 anos – Assintomático;

6891º: Homem, 65 anos – Em Isolamento Social;

6892º: Mulher, 57 anos – Em Isolamento Social;

6893º: Homem, 57 anos – Recuperado;

6894º: Homem, 60 anos – Recuperado;

6895º: Mulher, 35 anos – Recuperado;

6896º: Mulher, 35 anos – Recuperado;

6897º: Mulher, 36 anos – Recuperado;

6898º: Mulher, 28 anos – Recuperado;

6899º: Homem, 64 anos – Assintomático;

6900º: Homem, 32 anos – Recuperado;

6901º: Homem, 51 anos – Em Isolamento Social;

6902º: Mulher, 43 anos – Recuperado;

6903º: Homem, 39 anos – Assintomático;

6904º: Mulher, 37 anos – Recuperado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia